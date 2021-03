Imes Catanduva Promove Mais Uma Oficina de IRPF em Formato Online

O Imes Catanduva está com inscrições abertas até o dia 10 de março para a “Oficina online sobre Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – 2021”, que acontecerá esse mês. A atividade é uma parceria do curso de Ciências Contábeis do Imes com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) de nossa região, e ocorre todo ano.

A oficina será em dois sábados: 13/03 e 27/03, das 13h30 às 17h30, totalizando oito horas (com entrega de certificado). Será online, pela plataforma Google Meet, com instrução mediada pelo professor Luís R. Baruffi.

As inscrições são por meio de preenchimento da ficha e pagamento na tesouraria do Imes. Investimento: R$ 20 (alunos do Imes); R$ 30 (público em geral).

Começou na segunda-feira (01) o prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 – ano base 2020. Os contribuintes terão até o dia 30 de abril para realizar entrega. Quem é obrigado a declarar e não o fizer, ou enviar a declaração fora do prazo, terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74, e máximo de correspondente a 20% do imposto devido.

Ariane Pio

Da Reportagem Local