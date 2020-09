Imes Catanduva Inicia Neste Mês As Novas Sessões Do Cine Debate 2020

O Imes Catanduva inicia esse mês as novas sessões do Cine Debate 2020, que serão realizadas pela internet uma vez por mês, até dezembro.

O formato remoto virou palavra de ordem dos dias atuais, atingindo o trabalho, o ensino, os encontros entre amigos, tudo via internet. A arte também entrou nesse processo de adaptação com as ferramentas online.

Os filmes anteriormente programados no início do ano (e divulgados tanto no blog quanto no site, na fanpage e na imprensa de Catanduva) não serão mais contemplados, e no lugar deles entram novas obras cinematográficas que podem ser assistidas online na plataforma Sesc Digital, na seção “Cinema em Casa”. O acesso é gratuito, não é necessário cadastro, e o link direto para os filmes é https://sesc.digital/colecao/42876/cinema-emcasacomsesc.

A plataforma Sesc Digital foi lançada em abril de 2020, e de lá para cá mais de 40 longas estão disponíveis gratuitamente ao público. Um deles é “Kapò: Uma história do Holocausto” (1960), que será a sessão de setembro do Cine Debate 2020. A coprodução Itália e França, indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, conta a trajetória de uma garota judia presa durante a Segunda Guerra em um campo de concentração, e sua tentativa de escapar de lá ao lado de outras mulheres. O filme ficará disponível online ao público até o dia 30/07/2021, e o debate será conduzido no próximo dia 08/09 (terça-feira), às 19h, no canal do Sesc Catanduva no Youtube, https://www.youtube.com/user/sesccatanduva.

O idealizador do Cine Debate, o jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, professor do Senac, do Imes e da Fatec Catanduva, fará a discussão e mediação ao lado do programador do Sesc Catanduva, Alexandre Vasques.

Em outubro, a sessão online do Cine Debate 2020 será do filme “Os palhaços” (1970), ganhador de prêmio especial no Festival de Veneza, e um dos grandes filmes do mestre italiano Federico Fellini. Nesse mockumentário (falso documentário), o cineasta fala sobre uma de suas obsessões, o mundo do circo e sua relação direta com os palhaços. Será uma sessão especial, em homenagem ao centenário de nascimento do diretor, Federico Fellini (1920-1993). O filme fica disponível ao público online até dia 02/07/2021, e o debate, mediado por Felipe Brida e Alexandre Vasques, será no dia 13/10 (terça-feira), às 19h, no canal do Sesc Catanduva no Youtube.

Ariane Pio

Da Reportagem Local