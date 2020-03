IMES Catanduva Abre Turma 2020 de Oficina de Imposto de Renda

Realizada anualmente pela instituição, o Imes Catanduva está com inscrições abertas até o dia 10 deste mês para a Oficina sobre Imposto de Renda para Pessoa Física.

O objetivo é capacitar os acadêmicos em relação a elaboração e transmissão da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física.

Com um total de oito horas, a oficina será promovida em dois dias, 14 e 21 de Março, das 13h30 às 17h30, no campus do Imes. O curso será ministrado pelo professor Luís Baruffi.

O valor da oficina é de R$30,00 para alunos do Imes e R$40,00 para outros interessados.

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 teve início ontem (02) e termina em 30 de Abril. A Receita vai pagar a restituição do IR 2020 em cinco lotes, entre 29 de Maio e 30 de Setembro. Idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou com doença têm prioridade para receber a restituição no primeiro lote, em Maio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local