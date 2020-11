III Romaria Dos Comerciários A Aparecida Do Norte Marca Comemoração Do Comerciário

A III Romaria dos Comerciários a Aparecida foi mais uma comemoração marcante ao Dia do Comerciário, 30 de Outubro e para homenagear os comerciários foi realizada no sábado (31), ao meio-dia, no Santuário da Padroeira do Brasil, com transmissão ao vivo na TV Aparecida.

A celebração contou com a presença do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, que estava acompanhado por dirigentes sindicais comerciários do Vale do Paraíba, uma vez que neste ano, em função da pandemia, houve restrições de devotos na Basílica. Participaram os presidentes dos Sincomerciários de Taubaté (Carlos Dionísio), Lorena (Luiz Alfredo) e Guaratinguetá (Paulo Jefferson), além do presidente do Sinprafarma de São José dos Campos (José Meireles). Eles portavam a “Carta da III Romaria dos Comerciários” que, entre outros pontos, destacou a importância da categoria na movimentação da economia nacional e na geração de empregos. Entre orações e cantos, as louvações também reverenciaram os comerciários pelos trabalhos que vêm desenvolvendo para manter a população abastecida durante a quarentena da Covid-19. Leia a carta na íntegra no Portal da Federação, seção “publicações”.

O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, diz: “O reconhecimento que tivemos na Basílica foi emocionante. Merecidamente a categoria foi abençoada”.

História : Para compreendermos as origens do Dia do Comerciário, precisamos voltar para o início do século XX. Naquela época, as condições de trabalho para os comerciantes eram completamente abusivas. Os trabalhadores faziam jornadas de 12 horas por dia, sem feriados ou mesmo folgas aos domingos. As manifestações e associações começaram a se espalhar por todos os estados do país.

Os manifestantes foram recebidos pelo Presidente Getúlio Vargas, que aceitou as reivindicações dos trabalhadores e assinou o Decreto de Lei nº 4.042, de 29 de outubro de 1932, determinando a jornada de trabalho para 8 horas por dia e o repouso remunerado aos domingos para todos os comerciantes. A Lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de outubro de 1932, sendo esta data reconhecida pela presidente Dilma Rousseff, em 2013, como o Dia Oficial do Comerciário.

