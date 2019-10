II Festival do Sorvete Solidário será domingo

A segunda edição do Festival do Sorvete Solidário será realizado neste domingo (20), no Clube de Tênis, às 14h. O evento contará com apresentações de bandas, corais e muita diversão. “Estamos com a expectativa de fazer um grande espetáculo, além de muito sorvete, teremos inúmeras atrações culturais para todas as idades com um reportório bastante diversificado.” comentou Gleison Begalli, um dos organizadores.

Todo o valor arrecadado será revertido para a Associação e Rede de Cooperação Social – ARCOS. A associação une cerca de 40 entidades e é baseada exclusivamente em um trabalho voluntário. O objetivo é fortalecer, unir, dar suporte e cooperar com as instituições para o crescimento no trabalho social, trabalhando de forma organizada e estruturada de modo a amplificar e melhorar os resultados de suas ações. Além do ganho em eficiência e motivação, a associação pratica a cooperação, comprovando que o caminho para as transformações efetivas do mundo consiste na união de forças para a proteção e o bem dos direitos fundamentais dos seres humanos, especialmente aqueles que mais necessitam, em razão de sua condição de particular vulnerabilidade social.

O valor da adesão é de R$10 e os interessados em adquirir, basta entrar em contato pelo telefone (17)3522-8336 ou no local do evento. “Aqueles que adquirirem a adesão terá acesso a toda a programação do festival e terá direito a dois sorvetes de massa” finalizou Gleison.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local