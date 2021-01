Igrejas Podem Funcionar na Fase Vermelha e Restrições São Mantidas Pela Prefeitura

A partir desta semana o Governo de São Paulo colocou todas as cidades do Estado na Fase Vermelha nos fins de semana em período integral e nos dias úteis das 20h às 06h. Apenas serviços essenciais poderão funcionar, tais como: farmácias, supermercados, padarias, açougues, postos de combustíveis, oficinas de veículos, atividades religiosas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, bancos e pet shops.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva serão mantidas as regras do decreto nº 7.857 para as atividades religiosas.

O documento permite a celebração de atividades religiosas desde que sigam medidas de prevenção à covid-19.

Para a realização dos cultos é necessário o limite de até 40% da capacidade do local, distanciamento de dois metros entre as pessoas, uso obrigatório de máscara de proteção, intensificação de procedimentos de limpeza do ambiente, disponibilização de álcool em gel 70% para os fiéis. Além disso, é necessário afixar na entrada do local sobre a capacidade máxima permitida em cada celebração.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local