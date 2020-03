Igreja São Paulo Apóstolo Fará Evento ‘Missão: Amor Que Cura’ No Jardim Alpino

A Igreja São Paulo Apóstolo promoverá no domingo (08) um evento com várias atividades e utilidades públicas para toda família, na Escola Municipal Nelson de Macedo Musa, a partir das 9h. O evento é todo gratuito com o objetivo de levar a caridade e amor aos necessitados.

Cronograma do evento começa às 9h com acolhida na escola, as 9h15 começam as atividades como corte de cabelo, unha, atendimento a saúde, recreação para crianças e apresentações musicais. As 10h30 haverá distribuição de doações arrecadadas pela Igreja São Paulo Apóstolo como roupas, kit de higiene e leite. As 11h30, eles estarão oferecendo um almoço para os participantes do evento.

A igreja que fica na Vila Sotto tem o projeto ‘Missão: Amor que Cura’ e se reúnem para realizar as atividades na comunidade, além disso, tem reunião ao terceiro domingo do mês com a Pastoral da Criança que ajuda crianças carentes da comunidade com apoio de alimentos, roupas e amor.

A escola Musa fica na Rua Cubatão, 1032, no Jardim Alpino.

Ariane Pio

Da Reportagem Local