Igreja Graça E Paz Promoverá Curso Intensivo De Teologia em 2020

A Comunidade Cristã Graça e Paz está com turmas abertas para o curso intensivo presencial: “Panorama do Antigo e Novo testamento”, ministrado por Professores de Teologia altamente qualificados com certificado.

Segundo a organização dos estudos trata-se de um panorama da bíblia sagrada, conhecimento básico que todo cristão deve ter. O curso está dividido em dois módulos independentes: Panorama do Antigo Testamento e Panorama do Novo Testamento. O objetivo do curso é para pessoas que tem desejo de conhecer a bíblia, sente dificuldade de entender as escrituras ou anda sem tempo para um estudo mais aprofundado.

As aulas serão ministradas uma vez por semana, 2h30, com intervalo para o café, no período de fevereiro a dezembro de 2020, no prédio da Rua Sete de Setembro, 890, bairro Higienópolis, Catanduva, as aulas serão ministradas Pr. Nilson B. de Lima que é Professor de Teologia, Mestre em Divindade pela Faculdade Batista das Américas em Campinas e Pastoreou em Santos na Igreja da Paz por quatro anos e atualmente é Pastor da Comunidade Graça e Paz de Catanduva e também ministrada pelo Pr. Rodrigo Aguiar que é Professor de Teologia, Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista em São Paulo, Pastoreou Igreja Batista da Família em Osasco por 12 anos e atualmente Pastoreia Comunidade Cristã Graça e Paz em Cajobi .

Segundo o organizador do curso, Pastor Nilson Bernardo de Lima, as inscrições já estão abertas devido a saber quantas pessoas tem interesses, qual o horário melhor para a pessoa e o interesse para adequar no módulo de estudos.

“Como estamos formando as turmas para 2020, precisamos saber qual é o interesse para cada módulo e o dia da semana, que poderá ser de sexta ou no sábado, às 19h30” explicou o pastor e professor de Teologia.

Para as pessoas interessadas elas devem entrar no site do curso para saber sobre o conteúdo dos módulos. Preencher o formulário de pesquisa de intenção, sem compromisso, apenas a organização do curso poder planejar o evento, quanto à demanda e os dias de aulas. Depois de todo o processo, as pessoas pagarão um valor simbólico de R$ 70 mensais.

Site do curso para mais informações: http://gracaepaz.com.br/cursos/.

Da Reportagem Local