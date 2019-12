Igreja Evangélica Realiza Campanha e Entrega Dezenas de Cestas Natalinas

O natal é um tempo de amor, reflexão e solidariedade e é com esse espírito natalino que o Ministério Mudança de Vida de Catanduva realizou no dia 14 de Dezembro a campanha ‘Natal: Famílias e Crianças Felizes’. Foram entregues 50 cestas natalinas, além de brinquedos para as crianças. O evento foi realizado no templo com louvores de adoração a Deus que animaram e emocionaram as pessoas presentes.

De acordo o Líder da Igreja, Dennis Rodrigues, promover a solidariedade é motivo de gratidão. “É um trabalho de extrema importância pois temos sido ensinados dentro do Ministério Mudança de Vida a servir ao próximo assim como Jesus Cristo nos ensinou, viver uma vida doadora. E através de trabalhos como esse estamos cumprindo essa missão.

São através de doações que realizamos trabalhos assistências. E inclusive temos pessoas que um dia foram ajudadas lá atrás com gestos de generosidade e solidariedade que hoje estão do lado de cá, ou seja, um dia receberam ajuda e hoje estão podendo ajudar ao próximo e isso é um milagre, é maravilhoso, ver que atitudes como essa podem causar um impacto de grande mudança na vida de pessoas. A sensação de poder ajudar é de muita gratidão, ver crianças sorrindo, mães aliviadas, onde tudo poderia terminar em um cenário de tristeza, nesse final de ano essas pessoas terão a oportunidade de viver um final de ano e um natal feliz. Por isso o nome desse trabalho é ‘natal famílias e crianças felizes’, levar a essas pessoas não somente o alimento, mas também a felicidade”, destacou.

Em Catanduva, o Ministério foi fundado há 17 anos e desde então realiza projetos sociais. Para a execução de ações solidárias a entidade conta com o apoio e doações de membros e voluntários. No decorrer do ano, a igreja realiza diversas ações solidárias, tais como distribuição de cestas básicas mensalmente em asilos, para famílias carentes e também são realizados trabalhos em orfanatos, presídios, hospitais, casas de recuperação e para pessoas em situação de rua.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local