Igreja Evangélica Promove Tarde de Alegria e Doações a Associação Recanto Nosso Lar

O Ministério Mudança de Vida de Catanduva realizou no último sábado, 22 de Fevereiro, um trabalho social com os idosos da Associação Beneficente Recanto Nosso Lar. A atividade foi regada de muita animação com louvores e interação. Os membros e voluntários também prestaram um serviço humanitário levando doações de alimentos aos pacientes.

“Este trabalho assistencial aos Asilos é realizado pelo Ministério Mudança de Vida há muitos anos e possui como objetivo levar vida através da Palavra e oportunidade de salvação para cada um. Alguns idosos perderam família ou são esquecidos e todos os meses vamos com grupo de evangelistas, voluntários e promovemos uma tarde de louvor, atividades diversas e também servimos uma alimentação diferenciada com bolos, doces, salgados, refrigerantes, realizamos uma verdadeira festa para eles e os presenteados. Tudo é adquirido através de doações de voluntários, membros da Igreja que apoiam com doações”, comentou o Pastor Denis Rodrigues, Líder do Ministério Mudança de Vida de Catanduva.

As ações sociais são um dos pilares do Ministério. “Através deste trabalho mostramos com atitude o verdadeiro amor de Cristo, pois nós aprendemos que amor não é sentimento, mas atitude. Atitude de servir. Há muitas maneiras de servir: servir através de um gesto de carinho, atenção, cuidado com um sorriso. Todos que fazem parte deste trabalho saem renovados a cada visita. Quando chegamos eles já nos esperam com alegria, não tem preço cada sorriso, carinho que recebemos dos idosos por estarmos ali. Vamos para dar, nos doar e nós quem saímos de lá realizados”, finalizou.

Além dos trabalhos em asilos, a entidade religiosa também realiza semanalmente um trabalho assistencial na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e também a distribuição mensal de cestas básicas para famílias carentes. Todas as ações sociais desenvolvidas na entidade são mantidas através de doações de membros e não membros. Para conhecer os trabalhos ou realizar doações, basta entrar em contato através do telefone (17)3523-3971. O Ministério Mudança de Vida de Catanduva fica localizado na Rua Parque das Américas, 120 – Centro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local