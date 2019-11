Igreja Evangélica Faz Campanha Para Doação de Sangue ao Hemonucleo

Diariamente, dezenas de pessoas necessitam de sangue para a realização de cirurgias, atendimentos de urgência e outros procedimentos médicos. Em virtude da necessidade de captação de doadores de sangue e demonstração de amor ao próximo, o Ministério Mudança de Vida de Catanduva irá realizar no dia 23 de Novembro, às 8h, uma ação solidária em prol do Hemonúcleo.

De acordo com o líder espiritual da entidade, Bispo Danilo Marcuzzo, o projeto de doação de sangue é realizado anualmente com o objetivo de atender a necessidade do próximo. “O Ministério Mudança de Vida compreende que servir a Deus está intrinsicamente ligado a servir ao próximo. O próprio Senhor Jesus, para servir de exemplo, tirou a capa (símbolo de autoridade), colocou a toalha na cintura e lavou os pés dos seus discípulos, ou seja, fez o papel do menor servo mostrando que independente da posição que alguém ocupa, seu maior chamado e propósito é servir. Portanto, seria negligência da nossa parte não nos mobilizarmos periodicamente para ajudar a atender a necessidade que tantas pessoas tem da doação de sangue”, comentou.

A instituição desenvolve outros projetos sociais tais como distribuição de cestas básicas mensalmente em asilos, para famílias carentes e também são realizados trabalhos em orfanatos, presídios e hospitais. Todas as ações sociais desenvolvidas na entidade são mantidas através de doações de membros e não-membros. “Nós compreendemos que nunca nos parecemos tanto com Cristo como quando ajudamos o próximo. Por isso, convidamos a todos a se juntarem a nós nessa missão”, finalizou Bispo Danilo.

O voluntário que quiser doar sangue precisa comparecer ao Hemonúcleo e levar apenas um documento de identidade original com foto. O cadastro é feito na hora e o doador passa por uma pré-triagem. Todo o procedimento tem duração média de 40 minutos, dependendo do fluxo de pessoas no local. São requisitos básicos para a doação de sangue ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade acompanhados dos pais ou responsáveis), pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde (sem gripe, resfriado ou febre).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local