Igreja Bola De Neve Termina Ação Contra Suicídio Durante o Setembro Amarelo

Setembro está se finalizando, mas uma ação chamou atenção em Catanduva, a igreja Bola de Neve esteve os quatro sábados do mês presente na ponte da Avenida São Vicente de Paulo com faixas voltadas para a Engenheiro José Nelson Machado e dizeres de apoio para pessoas que passavam pelo local.

Setembro Amarelo foi instituído com a missão de ajuda seja física, mental ou espiritual, àqueles que precisam sair do fundo do poço e não conseguem sozinhos.

Este é o segundo ano que a igreja faz este tipo de ação na ponte. A pastora da igreja, Angela Teixeira, conversou com a equipe do O Regional, e ressaltou a importância não somente no mês de setembro, mas durante todos os dias, principalmente neste ano de pandemia onde muitas famílias tem seus entes desempregados por conta da crise e tem sua autoestima abalada por esta situação.

Ela lembra que a ajuda da igreja é fundamental para que o ser humano continue acreditando que há esperança e que Jesus pode solucionar uma saída para cada problema de nossas vidas. A pastora destaca que escolheram a ponte, pois, muitas pessoas usam esse tipo de local para acabar com a vida e sendo assim, os membros da igreja decidiram fixar o ponto de ajuda para chamar a atenção que a verdadeira ponte entre a vida e solução de problemas é Jesus.

Angela ainda continuou enfatizando que ação não para. Eles continuam atendendo todos aqueles que precisam de ajuda e podem ir até a igreja seja para assistir um culto, participar de outras ações, louvar a Deus ou conversar com os pastores. O endereço da Igreja Bola de Neve de Catanduva fica: Av Silvério Virgílio Marchesonni, 425 Jardim São Benedito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local