Igreja “Bola De Neve” Realiza Ações No Mês De Dezembro Para Ajudar As Pessoas

A Igreja Bola de Neve de Catanduva sempre realiza ações solidárias para ajudar pessoas e famílias carentes principalmente neste ano de pandemia onde muitas pessoas ficaram a mercê da crise econômica e social.

No sábado (12),o grupo de trabalho solidário da igreja esteve no Jardim Eldorado levando um pouco do amor de Deus e ajuda de alimentos e presentes.

Segundo informações da pastora Angela Teixeira, o trabalho começou com uma peça de teatro para mais de 100 crianças e várias famílias do Bairro que estiveram presentes.

Antes disso, em outros trabalhos durante outros meses foram feitos para as famílias das crianças um cadastro nas terças em que se entrega marmitas e assim foram entregues mais de 100 presentes de natal para as crianças, que foram doados entregues de casa em casa pelos membros da igreja.

Outro motivo de alegria foi a doação muitos frangos de natal congelados para algumas famílias que fizeram o cadastro. A pastora ainda ressaltou a ajuda espiritual com orações para as pessoas e a importância de levar o evangelho de Jesus Cristo nas vésperas do Natal.

Outra ação importante que realizaram no mês de dezembro foi a escrita de 100 cartas com mensagens de amor, esperança, justiça e salvação para distribuir e entregar na pista do Aeroporto de Catanduva.

“Foi uma manhã intensa e cheia de surpresas, o Espírito Santo se moveu e muitas vidas foram tocadas pelas palavras e orações liberadas naquele lugar. Que nossa vida possa ser uma carta viva de esperança a todos que necessitam” finalizou a pastora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local