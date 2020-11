Igreja Bola De Neve Distribui Marmitas Para Pessoas Carentes

A igreja Bola de Neve de Catanduva realizou na última terça-feira (10), a distribuição de marmitas para pessoas carentes da cidade.

O projeto desta semana atingiu mais de 40 crianças carentes, 20 famílias, 10 moradores de rua que recebem além de alimento, oração e aconselhamento para suas vidas.

Segundo a pastora Ângela Teixeira o projeto ajudar o maior número de famílias e pessoas carentes e como está caminhando para o Natal, foram cadastradas mais de 40 crianças carentes nesta semana e ainda estarão cadastrando mais na próxima semana para que elas tenham um Natal feliz e abençoado.

O projeto das marmitas já existe há cinco meses e atende bairros carentes como Eldorado, moradores de rua como os que estão dormindo nos vagões do trem e perto da rodoviária. Num relato emocionante a pastora conta que ajuda um idoso que dorme em baixo de um vagão do trem de mais de 80 anos. A igreja Bola de Neve de Catanduva recebe ajuda de vez em quando, de uma pessoa com legumes e busca mais doações para ajudar muito mais pessoas e não parar o lindo trabalho de solidariedade.

“Muitas crianças já ficam sentadinhas na calçada esperando o alimento que muitas das vezes é pra matar a fome mesmo”.

Angela destaca que quem quiser apadrinhar uma criança ou ajudar com alimentos para marmitas principalmente com embalagens, alimentos (arroz e carne), podem ligar para telefone que também é whatsapp :17-991081748.

A Igreja Bola de Neve Church Catanduva fica na Av Silvério Virgílio Marchesonni, 425 Jardim São Benedito com Cultos: Quinta às 20h / Domingo às 19h, sempre seguindo as regras do distanciamento social e de saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local