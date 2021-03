Igreja Bola de Neve de Catanduva Faz Oração em Frente ao Hospital Emílio Carlos

Como todos já sabem as ocupações de leitos para vitimas de covid em Catanduva já estão em 100% e consequentemente cidades da região como Novo Horizonte, Tabapuã também já anunciaram lotação nos hospitais e leitos para tratamento de coronavirus.

Por isso, a igreja Bola de Neve de Catanduva reuniu membros para ir orar para que a situação te- nha ajuda de Deus, pois o homem não consegue mais controlar a situação, com ajuda de um clamor para que Deus tenha misericórdia e que as pessoas não percam a fé nesses tempos difíceis. “Nossa cidade vive um momento difícil pela falta de leitos nos hospitais em razão do COVID-19. Es- tivemos hoje como igreja em frente do Hospital Emílio Carlos levantando um clamor a Deus pela vida dos pacientes e pela nossa Cidade. A igreja é essencial em tempos de Crise, pois somos um canal de fé, amor e esperança para todos.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local