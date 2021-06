Igreja Bola de Neve de Catanduva Está Arrecadando Agasalhos Para Necessitados

O Frio já chegou e a Igreja Bola de Neve de Catanduva está arrecadando agasalhos numa campanha para doação aos necessitados nesta estação mais fria.

A igreja aceita doações de agasalhos infantis de todas as idades tanto masculino quanto feminino, agasalhos adultos tanto feminino quanto masculino e cobertores.

Toda doação será destinada aos projetos sociais que a igreja realiza com pessoas carentes nas noites de terças-feiras com a distribuição de marmitas em bairros carentes.

A igreja ressalta que as pessoas que desejam doar tenham bom senso e amor de doar agasalhos em boas condições. “Fazer com amor como se a pessoa colocasse no lugar da outra recebendo algo já usado, mas em boas condições”.

Aqueles que desejam doar pode ir ate Igreja Bola de Neve Church Catanduva que fica na Avenida Silvério Virgílio Marchesonni, 425 Jardim São Benedito. Pode também enviar um email para maiores informações: catanduva@boladeneve.com.

Ariane Pio

Da Reportagem Local