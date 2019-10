Igreja Assembleia De Deus Realiza Bazar Beneficente na Pérgula Até a Próxima Sexta-Feira

Se estiver procurando dar uma nova cara ao seu armário, essa pode ser uma chance. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Perus realiza, até a próxima sexta-feira, dia 1 de novembro, na Pérgula da Praça da República, um bazar beneficente. Todos os itens serão vendidos a preço único de R$5,00. A informação é de que o bazar funciona das 8h00 às 17h30.

A iniciativa objetiva a arrecadação de fundos para promover os eventos da Igreja. “No bazar, é possível encontrar diversas opções de roupas, sapatos, bolsas e acessórios. A renda será para manter os eventos do nosso grupo de jovens, do grupo de adolescentes e do grupo de oração. Convidamos a todos para prestigiarem nosso bazar, temos coisas lindas e com um preço bem baratinho. São roupas seminovas e toda a contribuição será bem vinda”, conta Maria Helena Lubeno, membro da Igreja. A comunidade também conta com a contribuição através de doações: “quem tiver roupas para doar pode trazer aqui, para nós, que vai nos ajudar muito. Além de roupas, aceitamos doações de sapatos, acessórios, o que a pessoa tiver em casa e não estiver mais usando, pode trazer que agradecemos, pois tudo é para uma importante obra”, ressalta Maria Helena.

Aos animados, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Perus fica localizada na rua Campinas, nº 507, no Higienópolis. Para outras informações, basta ligar no número (17) 99715-7269.

Da Reportagem Local