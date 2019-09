IFSP Sedia ‘ENTRETODOS – 12º Festival De Filmes Curtos E Direitos Humanos’

A partir da próxima segunda-feira, dos dias 9 a 14 de setembro, a partir das 11h30, o câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia será um dos pontos de exibição do ‘ENTRETODOS – 12º Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos’.

“Todas as exibições serão abertas ao público, gratuitas e realizadas no Laboratório de Hidráulica e Pneumática da instituição. O ENTRETODOS discute e provoca reflexões acerca das temáticas relacionadas aos Direitos Humanos por meio de filmes curtos (de até 25 minutos). São exibições gratuitas e que visam descentralizar o acesso à cultura dos direitos humanos”, informa o IFSP em nota oficial.

O evento foi proposto pelos organizadores do evento na cidade de São Paulo e pela PRX – Pró-Reitoria de Extensão. No câmpus da Cidade Feitiço, a ação é fruto dos trabalhos da Comissão de Diversidade Cultural e do Projeto de Extensão Cineclube de Direitos Humanos.

O festival

O Festival ENTRETODOS acontece em mais de 40 pontos de cinema, cultura e educação da cidade de São Paulo desde 2007. Nele, são discutidas e provocadas as reflexões acerca das temáticas relacionadas aos Direitos Humanos por meio de filmes curtos.

Nesta edição de 2019, serão premiados os curtas selecionados para a Mostra Competitiva ENTRETODOS 12, em diversas categorias temáticas e/ou técnicas. A programação é completamente gratuita, havendo na programação debates, música, oficinas e outras atividades de fomento à educação em Direitos Humanos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local