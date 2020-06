IFSP Realizará Webinar Sobre “Trilha Da Ciência” Voltada Para Mulheres

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do IFSP realizará na sexta-feira (18), às 14h, a sexta transmissão da série de webinars “Trilha da Ciência”.

A convidada será a professora Elisandra Aparecida Alves da Silva.

Ela participará de um bate-papo sobre o projeto IF(Meninas){nas exatas} que promove a participação de mulheres na área das exatas, motivando estudantes do ensino fundamental e médio a ingressar na área e também colaborar para a permanência de estudantes de graduação e pós-graduação já inseridas neste contexto.

De acordo com a Unesco, as mulheres representam 28% dos pesquisadores em todo o mundo, enquanto no Brasil os dados são mais promissores, há quase paridade com os colegas (49%).

Os avanços conquistados, no entanto, não diminuem a urgência de ações que acelerem a necessidade de políticas afirmativas que garantam maior representatividade feminina.

Em outras palavras, com mais alunas, melhorariam sua rentabilidade e ajudariam no incremento do PIB nacional. E uma das formas para as escolas incentivarem as mulheres a cursar carreiras de exatas é justamente motivando as alunas já presentes para que o sentimento de minoria não se desdobre em uma desistência do curso.

Para as interessadas pelo mundo das ciências exatas podem acessar pelo link: : https://www.youtube.com/watch?v=S0zYd0plFnQ&feature=youtu.be.

