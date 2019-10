IFSP Prorroga Prazo De Inscrições Para Professor Substituto De Pedagogia

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo divulgou que foi prorrogado o prazo de inscrição para o processo seletivo simplificado para professor substituto de Pedagogia. As inscrições iam até ontem, dia 30 de setembro, e agora vão até o dia 4 de outubro.

Aos interessados em participar e aproveitar a oportunidade, as inscrições devem ser realizadas pessoalmente, com o horário sendo das 10h00 às 12h00, e das 13h00 às 16h00, apenas em dias úteis. Conforme informações do edital, o candidato que deseja concorrer à vaga deve ter Licenciatura em Pedagogia. A remuneração para 40 horas-semanais é de R$ 3.130,85 para graduados; R$ 3.600,48 para especialistas; R$ 4.304,92 com mestrado, e quem tem doutorado, o valor é de R$ 5.831,21. No ato da inscrição, o candidato deve levar os documentos, conforme exigidos no edital. A relação completa pode ser acessada pelo site do IFSP Catanduva.

A taxa de inscrição deve ser paga por meio de GRU-Simples – Guia de Recolhimento da União e paga no Banco do Brasil no valor de R$ 75. “Não haverá em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição”, diz o edital. “O candidato que requerer a isenção nesta modalidade deverá entregar, no ato da inscrição, Requerimento de Isenção de Inscrição devidamente preenchido e assinado, em conformidade com os dados que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico. A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser feita até o terceiro dia útil do início das inscrições. Os pedidos de isenção realizados após o prazo estipulado serão desconsiderados e terão a solicitação automaticamente indeferida”, ainda informa.

