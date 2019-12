IFSP promove etapa final da Simulação da Assembleia Geral da ONU

Na próxima sexta-feira (06), o Instituto Federal de Catanduva vai realizar uma Simulação da Assembleia Geral da ONU. O tema abordado será “Educação de Qualidade”. O evento será às 14h e é aberto à toda comunidade. Os representantes de 16 países irão debater o objetivo de desenvolvimento sustentável 4 da Agenda 2030, que enxerga como fundamental a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável.

De acordo com Gabriel Terra, professor do Instituto e um dos organizadores do evento, cerca de 20 alunos participarão da atividade. “Nesta etapa vamos discutir um dos objetivos defendidos na agenda 2030 da ONU. Esse item discute ‘Educação de Qualidade’ e os países representados pelos 20 alunos vão apresentar como cada um define uma educação de qualidade, o que eles entendem desse tema e a perspectiva de serem representantes desses países”, comentou.

Esta será a etapa final do projeto e participará do evento alunos do ensino médio e ensino superior. “O evento promove uma integração entre os alunos e também houve um envolvimento muito bacana de outros professores do campus. Então teremos alunos que farão discursos em inglês, espanhol, libras, ou seja, será um encontro com uma diversidade muito grande de estudantes que vão participar. É um evento aberto à população e convido a todos para prestigiarem”, finalizou Gabriel.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local