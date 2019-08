IFSP Está Com Inscrições Abertas Para Cursos de Extensão Até Amanhã

A diretoria-geral do Câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, através da Coordenadoria de Extensão, divulgou que vão até amanhã as inscrições para seus cursos de extensão.As vagas são para: Educação Sexual (20 vagas); Informática Básica (20); Preparação de pães, custeio e cooperativismo (20); Programação para Arduino (20) e Técnicas de Cortes Para Cabelos Femininos (20). Os pré-requisitos para cada curso, bem como local das aulas e carga-horários são diferentes, e podem ser vistas no site do próprio Instituto Federal catanduvense.

As inscrições para os cursos devem ser feitas na CEx – Coordenadoria de Extensão do IFSP, com horário de atendimento de segunda a sexta, das 9h00 às 16h00.

Candidatos que possuam algum tipo de deficiência devem, também, comprovar sua condição mediante a apresentação de laudo médico recente e emitido por um profissional na área. No edital de divulgação, ainda é ressaltado que 5% das vagas serão reservadas aos mesmos, bem como 25% reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas.

Resultado

A relação dos candidatos que farão parte dos cursos de extensão promete ser amplamente divulgada pelo câmpus da Cidade Feitiço da Instituição Federal, através de fixação de lista nos murais e no endereço eletrônico http://www.ctd.ifsp.edu.br no. Ela será revelada no dia 29 de agosto (quinta-feira). Após a divulgação dos resultados, os documentos exigidos para que o aluno efetue a matrícula são: carteira de identidade ou documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço recente, autorização dos pais ou responsável legal em caso de o candidato ser menor de idade, outros documentos comprobatórios (a depender dos pré-requisitos definidos), e duas fotos 3×4 coloridas e recentes.

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook