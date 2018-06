IFSP Doa Mais de 700 Litros de Leites Para Entidades de Catanduva e Região

O Instituto Federal de Catanduva (IFSP) doou mais de 700 litros de leites para entidades de Catanduva e região. Os lei­­­­tes foram arrecadados na fes­­­­­ta junina “JunIF 2018” que aconteceu neste mês na instituição. Evento reuniu unidade acadêmica e comunidade. Cerca de 800 pessoas participaram do arraiá.

Segundo a comissão organizadora, composta por servidores técnico-administrativos, docentes e alunos a festa contou com o empenho de todos e o resultado foi contribuir com entidades sociais.

“Todos se empenharam em atividades variadas para a realização da festa que envolveu a comunidade interna, família e convidados dos estudantes e dos servidores. Público presente foi de aproximadamente 800 pessoas”, informa a comissão. Os leites foram doados as entidades: Asilo São Vicente de Paula (140 litros), Núcleo Educacional Recanto Azul (50 litros), Vicentinos (Paróquia Santa Rita) (50 litros), Vicentinos (Paróquia São Benedito) – 50 litros, AVCC – Catanduva – 175 litros, o Asilo Monsenhor Albino – 160 litros e o Lar dos Velhinhos de Pindorama – 150 litros.

Karla Sibro

Da Reportagem Local