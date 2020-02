IFSP Divulga Vagas Remanescentes Em Curso Técnico De Fabricação Mecânica

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia está oferecendo vagas remanescentes para o curso Técnico em Fabricação Mecânica, período noturno, para o primeiro semestre de 2020. Aos que estão interessados em concorrer a uma das vagas, é preciso comparecer e preencher formulário específico para participar do sorteio, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do IFSP Câmpus Catanduva, no período de 3 a 10 de fevereiro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 11h00, das 14h00 às 16h00, e das 18h00 às 20h00.

Tal processo seletivo é destinado, de forma exclusiva, aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio. Vale ressaltar que todos devem estar munidos do original e cópia dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros; CPF; e histórico do Ensino Médio ou declaração de matrícula do 2º ou 3º ano do Ensino Médio. “Ficam convocados os interessados que manifestaram interesse através do preenchimento do formulário, a participarem da sessão, na qual ocorrerá sorteio público, no dia 11 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) às 19h00 no câmpus”, ressalta nota oficial divulgada pelo IFSP.

Para outras informações a respeito do processo seletivo ou sobre o curso, é possível acessar o edital completo no próprio site http://ctd.ifsp.edu.br/portal/, ou entrado em contato pelo telefone (17) 3524-9715. “É de total responsabilidade do candidato a leitura do edital, não podendo o mesmo alegar desconhecimento. Em hipótese alguma o câmpus fornecerá cópias dos documentos trazidos pelo candidato, devendo o candidato providenciar as mesmas com antecedência”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local