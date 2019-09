IFSP Divulga Processo Seletivo Para Cursos Técnicos Em Quatro Áreas

Começou na segunda-feira, dia 23 de setembro, o período de inscrições para cursos técnicos que do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Em toda a rede paulista, são mais de seis mil vagas ofertadas por 36 câmpus no primeiro semestre de 2020. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 10 de novembro, e para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. Cada candidato pode realizar uma única inscrição.

Na unidade de Catanduva do Instituto, os cursos oferecidos são: Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio (40 vagas); Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio (40 vagas); Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio (40 vagas) e Técnico em Fabricação Mecânica (40 vagas).

Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Não haverá provas e os candidatos devem inserir as notas ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para cursos Integrados, as notas a serem informadas são as do 8° ano (antiga 7ª série) do Ensino Fundamental. Já para os cursos subsequentes, as notas a serem informadas são do 9° ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental.

“Não há limite de idade para estudar no IFSP. Não importa se você está termi­nando o ensino fundamental agora ou se você concluiu o ensi­­­­no médio há muitos anos. Se você quer estudar e se recolocar no mercado de trabalho, essa é sua chance”, finaliza a nota oficial divulgada pelo IFSP.

Da Reportagem Local