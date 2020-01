IFSP Divulga Escala De Matrículas Para Cursos Técnicos Em 2020

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou, dia 9 deste mês, a escala de matrículas para cursos técnicos em 2020. Aos que foram aprovados no processo seletivo, é preciso ficar atento ao dia e horário certos para se matricular no ano letivo.

Na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, das 11h00 às 15h00, é a hora dos aprovados em Técnico Integrado em Mecatrônica se matricularem no Instituto Federal. No dia seguinte, 14, também das 11h00 às 15h00, é a vez dos que farão Técnico Integrado em Química.

Dia 15, no mesmo horário, o aviso é para aqueles que pretendem se matricular em Técnico Integrado em Redes de Computadores. Para finalizar, na quinta-feira, dia 16 de janeiro, a oportunidade é para os que irão cursar Técnico em Fabricação Mecânica, com horário de realização da matrícula sendo das 16h30 às 20h30.

Aos interessados, é possível acessar o link https://processoseletivo.ifsp.edu.br para conferir toda a documentação que deverá ser entregue no momento da matrícula, com a mesma não sendo realizada caso haja falta de documentos.

Uma nota divulgada pelo IFSP ainda reforça que a ausência do candidato convocado, de seu responsável ou representante legal, ao endereço destinado, na hora e horário da matrícula, será considerada como renúncia expressa à vaga, não cabendo possibilidade de recurso.

