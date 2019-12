IFSP Divulga Edital Com Vagas Para Cursos Superiores Através Do Sisu

Já está disponível, no site http://ctd.ifsp.edu.br/portal/, o edital com a relação de cursos e vagas disponíveis para ingressas no IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no primeiro semestre de 2020. Em Catanduva, os cursos disponíveis são de: Engenharia de Controle de Automação (40 vagas); Química (40 vagas); e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas).

Para concorrer, o candidato deve ter participado do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 e ter obtido nota diferente de zero na redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Todas as normas e o cronograma completo serão divulgados no edital que será publicado pela Sesu – Secretaria de Educação Superior, do MEC – Ministério da Educação, também no portal sisu.mec.gov.br. A seleção, a classificação e a convocação dos candidatos serão realizadas pelo MEC, por meio do Sisu – Sistema de Seleção Unificada. Caberá ao IFSP somente a realização das matrículas dos convocados.

Ao todo, são 5.200 vagas ofertadas distribuídas em 32 câmpus: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Votuporanga.

Da Reportagem Local