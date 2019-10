IFSP Divulga Atividades Do ‘III Encontro Da Educação’

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou que irá realizar, nos dias 25 e 26 de outubro, o III Encontro de Educação. Neste ano, o evento ocorre em concordância com a SNCT – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja temática escolhida é ‘Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável’. Por conta disso, o Encontro terá, como foco, o meio ambiente. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.ctd.ifsp.edu.br.

No dia 25, uma sexta-feira, das 19h00 às 21h00, haverá a palestra ‘Amazônia em disputa’, com a professora Thaís M. Tinós e o professor Gabriel Terra Pereira, ambos do Instituto Federal.

Já no dia 26, sábado, das 8h00 às 10h00, a palestra ‘Educação e Sustentabilidade’ será ministrada pela Chefe da Divisão de Proteção Ambiental de Catanduva, Karen Morandin. Para encerrar o evento, haverá a palestra ‘Noções Básicas de Física e sua relação com a matemática’, das 10h30 às 12h00, com o ex-aluno Matheus Fonseca da Silva, hoje estudante do curso de Física Computacional na USP.

Vale ressaltar que o IFSP de Catanduva fica na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, número 239.

“Acreditamos que debater o Meio Ambiente tem tudo a ver com a Educação e, neste sentido, pensamos em uma palestra que tratasse da Amazônia, levando em conta o bioma e os povos que, historicamente lá habitam; outra palestra que tratasse diretamente das possibilidades de se trabalhar a sustentabilidade na sala de aula e, por último, uma palestra que trabalhasse com noções básicas de física e sua relação com a matemática. Esperamos contribuir com o debate proporcionando qualidade nas reflexões. O evento é aberto a todos”, diz uma das organizados do evento, Tatiane Basconi.

Da Reportagem Local