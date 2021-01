IFSP De São Paulo Está Com Inscrições Abertas Para Formação Pedagógica Via EAD

O ano de 2021 chegou e muitos profissionais da área de educação ainda não tem noção do que querem ser, mas com a onde de pandemia o mercado mostrou que a área da educação precisa de profissionais qualificados e serviço não vai faltar se depender a era digital. Por isso o Instituto Federal de São Paulo, abriu 50 vagas na sua formação do curso, Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional de Nível Médio (modalidade EaD).

E melhor ainda, em um curso totalmente gratuito: sem mensalidades, taxas de matrícula ou de inscrição para o processo seletivo.

As inscrições para as 50 vagas já estão disponíveis e vai até 26 de janeiro de 2021, exclusivamente on-line, pelo preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no endereço https://forms.gle/YRf5596nJG2chWpX9. Além disso, o curso é recolhido pelo MEC. Para mais informações, acesse http://spo.ifsp.edu.br, no item Inscrições no câmpus. A inscrição do candidato é única, não podendo ser cancelada ou substituída por outra inscrição ao longo do período de inscrição, com as informações que estiverem registradas no momento do encerramento desse período de inscrição sendo consideradas definitivas. Os dados informados no formulário de inscrição poderão ser alterados pelo próprio candidato a qualquer momento durante o período de inscrições.

Ariane Pio

Da Reportagem Local