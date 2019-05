IFSP De Catanduva Terá Palestra Gratuito Voltada Para Agronegócios

Acontece amanhã, dia 22, o VI Encontro de Inovação e Empreendorismo do IFSC Campus Catanduva. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, sendo totalmente gratuito. O objetivo das palestras é abordar temas voltados para a agricultura.

Às 19h será palestrada “Matemática a Vida”, com o professor Rodrigo Baracat, às 19h 45 será sobre “Inovação no Agronegócio” com o Prof. Willian Robson Begnossi e às 21h com o tema “Como a Minha Profissão Pode Contribuir Com a Agricultura” com o professor Fernando Colombo de Aro.

Agricultura no Brasil representa uma das fatias mais importantes da economia brasileira. Mesmo que se apresente com pouco mais de 5% de representação do PIB, o setor movimenta quase R$ 100 bilhões em exportações.

Há anos a agricultura no Brasil passa por constantes transformações e ciclos. Canaviais, plantações de café, fumo, soja e por aí vai. Uma grande variação que vem desde o período colonial com a cana-de-açúcar com atual expansão da soja e do café.

O ritmo do ciclo acabou transformando o setor no Brasil consideravelmente a partir de meados do século XX. A mecanização e a modernização da produção, bem como a substituição do homem pela máquina nas atividades, remodelaram a agricultura do Brasil.

Da mesma forma que a região sul, o sudeste vive com o processo de mecanização e modernização do campo. A alta tecnologia predominante é sustentada por um meio urbano de alta produção das máquinas, defensivos e equipamentos.

Apesar de ser a região da Agricultura no Brasil em que se nota grande subordinação do campo ao meio urbano (indústrias), o uso, manejo e produtividade do solo se destacam.

O café, a fruticultura e a cana-de-açúcar estão entre as principais culturas da região.

Ariane Pio

Da Reportagem Local