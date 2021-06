Ifsp de Catanduva Tem Vaga Para Profissional em Linguagem de Sinais

O IFSP de Catanduva está com inscrições abertas, por meio do Edital nº 244/2021, no processo seletivo para a contratação, por tempo determinado, de profissionais técnicos especializados em linguagem de sinais.

As inscrições acontecem do dia 17 de junho até às 16 horas do dia 28 de junho, por meio do site https://concursopublico.ifsp.edu.br/ .

As vagas são ofertadas pelos câmpus Campos do Jordão (1 vaga/PCD); Catanduva (1 vaga/AC) e Jacareí (1 vaga/AC).

Todas informações em: https://www.ifsp.edu.br/processos-seletivos?layout=edit…

