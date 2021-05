IFSP de Catanduva Tem Inscrições Abertas Para Curso de Técnico de Fabricação Mecânica

O Instituto Federal de São Paulo do câmpus Catanduva está com Processo Seletivo para os cursos da instituição, que são gratuitos.

Neste momento está com as inscrições abertas para o Curso Técnico de Fabricação Mecânica. As inscrições ocorrem pelo portal https://processoseletivo.ifsp.edu.br/ e terminam no dia 29 de junho.

O profissional Técnico em Fabricação Mecânica atua participando do projeto, planejamento, supervisão e controle das atividades de fundição, usinagem, fresagem, caldeiraria, soldagem e outros processos de conformação mecânica.

Neste Processo Seletivo estão sendo ofertadas 40 vagas, e o curso tem a duração de quantro semestres, no período noturno.

As regras e informações do Processo Seletivo estão disponíveis no link https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/2_Sem_ 2021/Edital_2172021__VersoFinal.pdf

IFSP

Vale lembrar que o nosso câmpus possui atualmente 846 alunos em todos os níveis (Técnico Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior e Pós-Graduação) e que somos uma Instituição que faz parte de uma rede, a Rede Federal, presente em todo país. Fornecemos a possibilidade dos habitantes da nossa cidade e região aprimorarem ou retornarem a seus estudos, ampliando e fortalecendo sua formação e ressignificando suas vidas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local