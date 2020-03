IFSP De Catanduva Prepara Observação Na Segunda-Feira Da Super Lua

O Instituto Federal de Catanduva (IFSP) estará realizando na segunda-feira (09), das 19h às 21h, na sede da escola para observação da Super Lua, fenômeno que será visto pelo telescópio da instituição.

A quadra do IFSP de Catanduva estará pronta para receber muitos interessados e contará com professores para explicações do fenômeno.

Como será a Super Lua – Em astronomia, chama-se superlua ou superlua cheia a ocasião na qual a lua cheia ocorre quando a Lua se encontra próxima ao seu perigeu. Sendo a órbita lunar aproximadamente elíptica, quanto mais próximo do perigeu ocorrer o momento da lua cheia, maiores serão seu tamanho e brilho aparentes para um observador da Terra. Nos casos de “Superlua”, esta pode apresentar-se com diâmetro angular cerca de 5,5% maior e 11,3% mais brilhante que uma lua cheia média.

O perigeu não permanece no mesmo ponto ao longo do tempo, por isso algumas superluas podem ser sensivelmente maiores que outras, bem como a lua cheia pode ocorrer em diferentes longitudes do perigeu, o que também influencia seu tamanho aparente e brilho aparente.

O Perigeu é o ponto da órbita da lua em que ela se move mais perto da Terra, enquanto o ponto mais distante é chamado de Apogeu. Como essa órbita não é um círculo perfeito, a distância entre a lua e a Terra costuma variar entre 405 mil quilômetros à 363 mil quilômetros.

Para maiores informações sobre o evento realizado no IFSP de Catanduva, fone: (17) 3524-9710.

Ariane Pio

Da Reportagem Local