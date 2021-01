IFSP de Catanduva Abrirá Processo Seletivo De Especialização em Internet Das Coisas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP de Catanduva abrirá a partir de terça-feira (02) inscrições para processo seletivo em pos graduação Lato Sensu, Especialização em Internet das Coisas.

As inscrições serão realizadas, apenas por via eletrônica, enviando toda a documentação exigida no item 3.3. deste Edital, em formato PDF, para o e-mail da Coordenação de Curso (iot.ctd@ifsp.edu.br), identificando no campo “Assunto”: o nome do candidato, o curso pretendido e o número do Edital. Por exemplo: Fulano de Tal/Especialização em Internet das Coisas/Edital 008/2021.

Somente serão deferidas as inscrições que cumprirem todas as exigências previstas no edital de processo seletivo. A ausência de qualquer documento solicitado implicará o indeferimento da inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato a conferência dos documentos a serem encaminhados para inscrição. A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá em 05/03/2021, no endereço eletrônico: https://ctd.ifsp.edu.br/especializacao-lato-sensu-em-internet-das-coisas.

O edital para saber mais sobre o curso e outras informações acesse: https://www.ctd.ifsp.edu.br/images/stories/Eventos/Processo_seletivo/2021/Edital_n.08-2021 -_Internet_das_Coisas.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local