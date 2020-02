IFSP De Catanduva Abre Processo Seletivo Para Professor Na Área De Informática

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Catanduva, está com inscrições para o processo seletivo simplificado para professor substituto na área de informática.

O candidato pode ser formado em Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Banco de Dados ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Sistemas para Internet ou Tecnologia em Telemática ou Licenciatura em Computação.

O professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação – RT conforme titulação estabelecida no edital do processo seletivo simplificado, sendo vedada qualquer alteração posterior. Não haverá aditamento de contrato para alteração da remuneração por conclusão de titulação posterior à contratação.

Para mais informações consulte o edital da vaga de professor substituto de informática: http://ctd.ifsp.edu.br/portal/component/content/article?id=964.

As inscrições devem ser realizadas no IFSP Câmpus Catanduva, localizado na Av. Pastor José Dutra de Moraes, 239 – Distrito Industrial Antônio Zácaro – CEP: 15808-305, de 12 a 21 de fevereiro, somente dias uteis e do dia 27 a 28 de fevereiro das 10h às 12h e das 13h às 16h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local