IFSP De Catanduva Abre Inscrições Para Processo Seletivo De Professor Substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Catanduva, abre hoje (21) inscrições para o processo seletivo simplificado para professor substituto na área de Educação Física, Eletrônica II, Geografia E Matemática. As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço https://concursopublico.ifsp.edu.br/, com anexo dos documentos citados no item 4.4 deste edital, no período de 21 de janeiro (0h) a 2 de fevereiro de 2021 (16h). O sistema ficará disponível aos finais de semana e feriados, caso ocorra no período da inscrição.

Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição (Anexo II) o candidato que estiver inscrito e ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. Os pedidos de isenções recebidos no prazo serão analisados e publicados, os deferimentos e indeferimentos, no sítio eletrônico onde o candidato concorre a vaga, conforme cronograma publicado pelo câmpus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local