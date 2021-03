IFSP De Catanduva Abre 2ª Convocação Para Matrícula Para Processo Seletivo

Após a realização da 1ª Convocação para matrícula pelo IFSP de Catanduva, de acordo com os critérios de ocupação das vagas e o número de vagas ociosas, todos os candidatos listados estão convocados para efetuar a matrícula, no período de 12/03 até 16/03. Considerando o Edital IFSP N°038, de 26 de janeiro de 2021.

O candidato poderá realizar a alteração dos seus dados apenas quando esta for solicitada por e-mail, após a análise da matrícula por parte do câmpus, cujo prazo máximo será até 17/03/2021. A matrícula deverá ser solicitada pelos candidatos convocados, por meio do portal GOV.BR, conforme orientações constantes na página a seguir: https://www.ifsp.edu.br/noticias/2017-ifspdisponibiliza-tutoriais-para-matricula-online, e de acordo com as orientaçõesdo documento a seguir: 2ª Chamada – Convocação para matrícula – Edital 038, de 26 de janeiro de 2021.

A partir deste ano o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizará seu processo de matrícula de forma online, por meio da plataforma gov.br. O procedimento será utilizado para o ingresso nos cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), para facilitar o procedimento foram disponibilizados vídeos tutoriais para a matrícula e o cadastro na plataforma gov.

Os alunos selecionados nos processos seletivos de ingresso no IFSP deverão acompanhar as datas e orientações nas convocações para matrícula.

Ariane Pio

Da Reportagem Local