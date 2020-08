IFSP Catanduva Abre Processo Seletivo Para Cursos Técnicos Gratuitos

O IFSP abriu inscrições, de 25 de agosto a 16 de setembro, para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio. Todos os cursos são gratuitos e não há taxa de inscrição. No total, são oferecidas 420 vagas para os seguintes câmpus: Birigui, Campinas, Capivari, Catanduva, Hortolândia, Itapetininga, São Carlos e São José dos Campos. Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante deve, obrigatoriamente, estar matriculado no ensino médio em outra instituição de ensino. Já para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio. Em ambos os casos, os alunos cursam apenas o ensino técnico no IFSP.

Cada candidato pode realizar apenas uma inscrição. Os resultados deste processo seletivo serão válidos apenas para o 2º semestre letivo de 2020. No período de 25/08 a 16/09/2020, o Cadastro no Portal do Candidato (Sistema Gestor de Concursos – SGC), o Formulário de Inscrição e o Questionário Socioeconômico deverão ser completamente preenchidos, assim como anexado, obrigatoriamente, o Histórico Escolar ou documento oficial equivalente, no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

Para se cadastrar no Portal do Candidato é obrigatório que o candidato possua conta pessoal de e-mail ativa, pois é imprescindível para a ativação do cadastro e para o resgate da senha de acesso. A classificação dos candidatos se dará por meio da avaliação das notas ou conceitos obtidos nas disciplinas de Português e Matemática ou disciplinas correspondentes. O candidato que não tiver acesso à internet poderá consultar o câmpus para o qual pretende se inscrever para saber se há possibilidade da utilização de algum computador para que o próprio candidato realize sua inscrição. Em caso de dúvidas ou outras informações, basta enviar um e-mail para estudeaqui@ifsp.edu.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local