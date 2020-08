IFSP Catanduva Abre Inscrições Para Projeto de Extensão ‘Histórias de Vida’

Está aberto o período de inscrição para participar do projeto “Histórias da vida” do dia 12/08 até o dia 18/08. O projeto tem por objetivo estimular o hábito da escrita, bem como estabelecer um maior relacionamento pessoal entre a comunidade do IFSP Catanduva (estudantes e servidores), proporcionando a comunicação a partir de cartas escritas ao longo dos próximos 5 meses.

Cada pessoa inscrita no projeto irá se comunicar com algum colega (estudante ou servidor) com a periodicidade de uma ou duas vezes por mês por meio de cartas escritas em arquivo word. Posteriormente, em reunião específica, será informado como será a organização do projeto aos participantes. É importante ressaltar que as pessoas não serão identificadas durante o projeto, ou seja, cada participante não saberá quem é a pessoa com a qual está se comunicando. Ao final do projeto, aqueles que quiserem poderão se identificar.

Para fazer a inscrição é necessário acessar o formulário através do link https://ctd.ifsp.edu.br/ e preencher os dados solicitados.

