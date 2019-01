IFSP Abre Inscrições Para Processo Seletivo Para Professor Substituto de Química

O IFSP Catanduva (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) abre nesta terça-feira (8) o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para professor substituto de química. As inscrições vão até o dia 21 de janeiro e devem ser realizadas pessoalmente no campus Catanduva. O horário de atendimento é das 9 às 14 horas.

Conforme informações do edital 840, o candidato para concorrer à vaga deve ter Licenciatura em Química ou Licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em Química com pós-graduação lato sensu, em nível de Especialização em Ensino de Ciências ou Ensino de Química; ou com pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) em qualquer área.

A remuneração para 40 horas-semanais é de R$ 3.126,31 para graduados; R$ 3.576,29 para especialistas; R$ 4.272,99 com mestrado e quem tem doutorado o valor é de R$ 5.786,68.

No ato da inscrição, o candidato deve levar os documentos, conforme exigidos no edital. A relação completa pode ser acessada pelo site do IFSP Catanduva.

“O candidato que não puder, pessoalmente, comparecer ao local de inscrição poderá constituir um procurador, o qual deverá apresentar no ato da inscrição o instrumento legal de procuração com firma reconhecida, documentos pessoais cópia simples e original para conferência, acompanhados dos documentos do candidato, conforme exigido no edital”, informa.

A taxa de inscrição deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU-Simples) e paga no Banco do Brasil no valor de R$ 50. “Não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição”, diz o edital.

Em Catanduva, o IFSP está localizado na avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº 239 – Distrito Industrial Antônio Zácaro. O telefone para mais informações é (17) 3524-9715.

Karla Sibro

Da Reportagem Local