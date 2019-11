IFSP Abre Inscrições E Divulga Cronograma Para Conselho De Câmpus

O câmpus de Catanduva do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia divulgou, na última segunda-feira, dia 18 de novembro, que estão abertas as inscrições para o CONCAM – Conselho de Câmpus. Elas começaram na terça-feira, dia 19, e seguem até amanhã, dia 22.

Os segmentos disponíveis para inscrição são: representação de servidores docentes, totalizando três titulares e três suplentes; representação do corpo discente, totalizando três titulares e três suplentes; e representação de servidores técnico-administrativos, totalizando três titulares e três suplentes.

No código eleitoral disponibilizado aos interessados, o IFSP pontua alguns requisitos: “não estar de licença para tratar de interesse particular ou estar afastado para servir a outro órgão ou outra entidade; não ser membro da Comissão eleitoral; não ocupar cargo de confiança da estrutura organizacional do Câmpus; e não ter participado de dois mandatos subsequentes”.

A informação completa pode ser acessada no próprio site do Instituto Federal (http://ctd.ifsp.edu.br/portal/).

Vale ressaltar que as inscrições vão das 9h00 às 18h00 e devem ser realizadas diretamente com os membros da Comissão eleitoral, que são: Lairce Castanhera, Matheus Manoel Teles de Menezes, Elton César Prando, Guilherme Bernardo Vitoretti da Silva Ana Beatriz Valentin e Ana Júlia Moreschi.

Conforme o cronograma eleitoral divulgado, a publicação do deferimento das inscrições será no dia 25 de novembro. Dia 26 a 27, começa a época de envio dos materiais de campanha para a divulgação, sendo seguida pelo período da campanha, que vai de 28 deste mês até 3 de dezembro. A votação promete ser realizada no dia 4, e a proclamação do resultado final está marcada para acontecer dia 9 de dezembro.

Da Reportagem Local