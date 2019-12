IDVC vai realizar missa em louvor a Santa Luzia Celebrada Pelo Padre Jonas

O Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva vai realizar no próximo domingo (15), às 10h30, uma missa de celebração a Santa Luzia. O evento será na sede do IDVC e será presidida pelo Padre Jonas Pimentel. “A missa no IDVC é uma maneira de homenagearmos Santa Luzia a patrona dos olhos e também pedir a intercessão de Santa Luzia e também orar por uma instituição que faz tão bem para os jovens que enfrentam problemas visuais. Afinal, o IDVC tem feito um trabalho fantástico ao longo dos tempos, de caridade, de entrega, a cada visita vemos o quanto eles progridem dia após dia. É um gesto belíssimo ver os pacientes realizando a leitura em braile durante a missa. Por isso, o evento é para selar o Dia de Santa Luzia e também para rendermos graças a Deus por todo o trabalho que o IDVC, a diretoria, os profissionais que ali trabalham realizam, é um momento muito especial, até mesmo para reconhecimento do tamanho trabalho e tamanho bem que essa instituição faz a toda sociedade, especialmente, aos deficientes visuais, afinal, essa é uma causa que foi assumida por Santa Luzia e deve ser assumida por toda a sociedade,” comentou Padre Jonas.

Conhecida como protetora dos olhos, Santa Luzia ou Santa Lúcia, é considerada a protetora da vista por causa de seu nome, Luzia vem de lux (= luz). Segundo a tradição da Igreja Católica, a veneração a Santa Lúcia foi das mais populares e, como as primeiras, tinha ofício próprio. Chegou a ter vinte templos em Roma nomeados em sua memória.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local