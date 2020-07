IDVC Promove ‘Drive Thru da Saudade’ Com Distribuição de Kits Juninos Para Pacientes

A equipe do Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC) promoveram na última terça-feira (30) um reencontro entre os profissionais e pacientes por meio de um drive thru. As atividades presenciais estão suspensas há três meses e essa foi à forma deles matarem a saudade durante a pandemia de coronavírus. Durante o encontro foram adotadas todas as recomendações de segurança e todo mundo ficou de máscara. A equipe realizou a entrega de um kit junino com doces típicos, além da distribuição de cadernos, lápis, cola colorida.

Os kits foram higienizados com álcool 70%, durante a distribuição as profissionais utilizaram luvas e mantiveram o distanciamento dos pacientes.

O Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva foi fundado em Julho de 1956 e oferece aos pa­cientes gratuitamente estrutura modernizada e adaptada com equipamentos tec­nológicos, capacitação, informação e entretenimento. A entidade atende pacientes de Catanduva, Itapinas, Fernando Prestes, Pindorama, Urupês, Elisiário, Itápolis e Monte Azul Paulista.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

