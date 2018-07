IDVC Comemora Quatro Anos de Trabalhos Voltados aos Deficientes Visuais

OIDVC (Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva), antigo Instituto dos Cegos, comemora quatro anos de retomada nos trabalhos voltados aos deficientes visuais e de baixa visão. O novo local é adaptado a todas as necessidades dos alunos e ainda oferece material tecnológico de última geração e atendimento diferenciado.

“O Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC), antigo Instituto dos Cegos, há quatro anos foi reinaugurado o prédio, após reformas no mesmo com novas salas, rampa de acessibilidade para deficientes físicos e visuais, equipamentos tecnológicos de última geração e ambiente moderno e informatizado”, comemora a direção do IDVC pelas redes sociais.

O espaço oferece ainda sala de atendimento psicológico e pedagógico, sala de braile, sala de informática, sala administrativa e social, biblioteca com livros em braile e audiolivros.

“Toda modernização foi para atender os deficientes com muito carinho, conforto e além de tudo, com muita qualidade de ensino e aperfeiçoamento. O trabalho do IDVC é totalmente gratuito para deficientes de Catanduva e também da região. Cada dia é uma vitória com o desenvolvimento de cada atendido! Venham conhecer o trabalhado desenvolvido com os deficientes visuais no IDVC – Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva!”, comemora e convida a direção.

O IDVC, antigo Instituto dos Cegos, foi fundado em 17 de julho de 1956. Na época havia uma parceria com a Caixa Econômica Federal e os alunos trabalhavam vendendo bilhetes da loteria federal pelas ruas da cidade. A entidade ficou fechada por mais de 10 anos e retomou as atividades em 19 de julho de 2014. Com a reinauguração, a estrutura contou com modernas instalações e com o novo nome e identidade visual: Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva. Os alunos que frequentam a entidade são todos reconhecidos como exemplo de superação e carregam em na bagagem um grande exemplo de vida.

O IDVC que está localizada na Rua Espírito Santo, 782, no bairro Higienópolis e atende crianças, jovens e adultos, sem distinção de idade. Tudo é oferecido gratuitamente.

Para mais informações basta ligar no telefone (17) 3525-7777.

Karla Sibro

Da Reportagem Local