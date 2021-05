Idosos Retornam Com as Aulas de Pilates de Forma On-Line em Santa Adélia

O grupo da Terceira Idade de Santa Adélia frequentava as aulas de Pilates realizadas no Centro de Convivência do Idoso (CCI). Em 2020, as atividades tiveram que ser interrompidas devido à pandemia da Covid-19. Mas para que os idosos não ficassem sem os exercícios e os benefícios que eles proporcionam a este grupo, as aulas foram retomadas de forma on-line.

Comandadas pela fisioterapeuta Carolina Bragiola Bonesso, as aulas que tem como base exercícios de Pilates e Garuda, são realizadas de segunda a sexta-feira no período da tarde, através do aplicativo WhatsApp, por chamadas de vídeo.

“As aulas tem duração de 30 minutos para cada grupo de idosos, começando com atividades de alongamento e exercícios aeróbios, serão trabalhados exercícios de alongamento de cadeias musculares, exercícios articulares, exercícios de propriocepção (percepção corporal), exercícios respiratórios, exercícios com ritmo, coordenação e equilíbrio, noções de ergonomia, exercícios para ganho muscular, alongamento e relaxamento, entre outros”, explicou a fisioterapeuta.

Os benefícios para os idosos são inúmeros: melhora da qualidade de vida dessa faixa etária; melhora dos quadros de dor causados por doenças ósseo degenerativas, inclusive recebendo alta do tratamento fisioterápico; diminuição do consumo de analgésicos e anti-inflamatórios; melhor controle das doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes e dislipidemia e menos incidência de complicações decorrentes destas; melhoria da autoestima e estado psicológico dos pacientes; e enfrentamento adequado ao processo de envelhecimento.

Reforço para

as aulas

E para tornar as aulas em casa ainda mais confortáveis para os idosos, a Secretaria do Bem-Estar Social e CRAS doaram um tapete específico para exercícios para os alunos. “Esperamos que este material traga mais conforto e segurança durante as aulas. O importante é que eles participem, realizem os exercícios para que mantenham a saúde, tanto física quanto mental. Os idosos adoraram o retorno das aulas e estão participando ativamente. O tapete só vem complementar essa disposição e alegria de viver que eles têm”, disse Jucieli Costa, secretária do Bem-Estar Social.

Ariane Pio

Da Reportagem Local