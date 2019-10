Idosos Representam 18% Da População De Catanduva

Segundo o censo do IBGE de 2010 em Catanduva existem mais de 22 mil idosos, sendo que a estimativa populacional da cidade é de 122 mil, sendo assim 18% da população de Catanduva é idosa.

Em relação a tabela do censo do IBGE de Catanduva existem mais pessoas na faixa etária de 70 ou mais com estimativa de 8.688 que crianças da faixa etária de 5 a 9 anos com estimativa de 6.324.

Diante disso, a população não só de Catanduva, mas do Brasil está cada vez mais velha, mas isso não quer dizer pessoas fracas e doentes. Os idosos de hoje ou terceira idade tem expectativa de vida melhor com atividades esportivas e culturais. Muitos idosos voltam a estudar, o Enem tem dados de mais de 15 mil inscritos idosos para a prova, também se casam pela segunda vez e viajam mais.

Já no mercado de trabalho eles representam apenas 1% da mão de obra no país.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2010 e 2017, a população de idosos no País saltou 19,5%, de 25,4 milhões para mais de 30,2 milhões de pessoas. No mesmo período, o número de homens e mulheres com 60 anos ou mais nos albergues públicos cresceu 33%, de 45,8 mil para 60,8 mil.

Já dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a quinta maior população idosa do mundo, e, em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos.

Segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), seis de cada dez idosos entrevistados afirmam que aproveitar a vida é prioridade – e quase metade não se preocupa em poupar dinheiro. Para 46% dos entrevistados, as atividades de lazer se tornaram mais frequentes com a chegada da terceira idade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local