Idosos reclamam que não conseguem o direito de passagens gratuitas. Segundo depoimento de idosos que ligaram para a redação de O Regional, há meses eles não têm conseguido as passagens gratuitas nos ônibus rodoviários. O responsável pela viação respondeu que as vagas de Catanduva são divididas com São José do Rio Preto, local de partida dos ônibus.

“Eu não consigo entender como nós nunca conseguimos passagens. Se temos o direito, por Lei, dessas passagens, por que a gente nunca consegue? O que eu tenho que fazer para garantir as passagens? Eu quero saber. Porque eles falam que tem que ser cinco dias antes, a gente vai lá, mas nunca consegue. Estamos inconformados”, dizem os idosos que ligaram para a redação.

Outra idosa também ligou para a redação e fez a mesma queixa. “Tenho que ir para São Paulo duas vezes por mês porque faço tratamento de câncer lá. A moça (atendente) diz que as vagas ficam para Rio Preto”, desabafa a idosa que faz tratamento de saúde na capital.

Conforme informações de Vanderlei Baldan, agente de vendas da empresa de ônibus, as duas vagas disponíveis para os idosos estão de acordo com a partida do veículo, que no caso fica em São José do Rio Preto. “Está na lei que as passagens são destinadas de acordo com a partida do ônibus e nossa linha sai de São José do Rio Preto. Tem dia que a gente não consegue mesmo, mas hoje (ontem), por exemplo, nós já conseguimos nos dois horários que sai de Rio Preto”, informa Baldan.

O agente informa ainda que a reserva deve ser realizada cinco dias antes da data da viagem e os idosos devem apresentar rendimentos de até dois salários mínimos para conseguirem a gratuidade. A passagem custa R$ 111,80. Os horários disponíveis são às 9 horas, às 11 horas, às 14 horas, às 22h15 e às 22h30. Em cada horário, são disponíveis dois lugares gratuitos para os idosos acima de 60 anos. Pela legislação, as empresas são obrigadas a reservar dois assentos no ônibus convencional para os beneficiários desta gratuidade.

“Aquele cidadão que não tem renda nenhuma deve pedir uma declaração da Assistência Social que não tem rendimentos. Para as passagens interestaduais com o comprovante de até dois salários mínimos se não conseguir a gratuidade também tem o direito de conseguir 50% do valor da passagem, mas 50% é só para as passagens interestaduais”, conclui o agente.

Mesmo que os dois assentos gratuitos do ônibus já tenham sido reservados para outros idosos, ainda é possível obter pelo menos um desconto para as passagens intermunicipais.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local