Idosos em Asilos e Cuidadores São Vacinados Contra a Covid-19 em Catanduva

APrefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde realizou a aplicação da vacina contra Covid-19 em idosos que moram nos asilos da cidade. Os cuidadores também foram imunizados.

O Jornal O Regional entrou em contato com as instituições de apoio aos idosos. No total, foram vacinados 149 internos e 155 funcionários.

O Recanto Monsenhor Albino vacinou 34 idosos e 60 colaboradores. A Associação de Assistência São Vicente de Paulo imunizou 65 funcionários e 77 internos. Já a Associação Beneficente Recanto Nosso Lar realizou a vacinação em 30 cuidadores e 38 internos.

Na quarta-feira (03), será iniciada a terceira etapa de imunização contra a covid-19. Nesta etapa serão vacinados pediatras, otorrinolaringologistas, oftalmologistas, pneumologistas, radiologistas, infectologistas, cirurgiões dentistas, além dos auxiliares e recepcionistas dessas especialidades.

Para a aplicação das doses, dois locais foram definidos, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e o Centro Dia do Idoso (CDI) que estarão abertos das 8h às 17h. Vale ressaltar que a imunização irá atender esse público enquanto houver doses disponíveis.

Os médicos devem apresentar obrigatoriamente o título de especialista e conselho de classe, enquanto que as demais categorias deverão levar em mãos o holerite ou carteira de trabalho. Declarações não serão aceitas.

A definição do novo grupo prioritário foi feita mediante deliberação do Comitê Técnico de Enfrentamento a Covid-19. Além da quantidade de doses disponíveis, foi analisado o risco de exposição ao vírus e a manutenção da força de trabalho. Os próximos grupos serão imunizados de acordo com o encaminhamento de novas doses ao município.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local