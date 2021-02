Idosos e Colaboradores do Recanto Monsenhor Albino Recebem 2ª Dose da CoronaVac

Os idosos e funcionários do Recanto Monsenhor Albino receberam na última quinta-feira, dia 17, a segunda dose da vacina contra a Covid-19. No total, 34 idosos e 60 colaboradores foram imunizados.

A vacina foi aplicada pela equipe do Centro de Especialidades Médicas (CEM) da Prefeitura de Catanduva. O Recanto Monsenhor Albino continua seguindo todas as medidas de prevenção e distanciamento.

Atualmente, estão sendo imunizados os idosos entre 85 e 89 anos. Além disso, os profissionais da saúde, que atuam na linha de frente, já começaram a receber a segunda e última dose que garante a proteção contra o vírus. Os idosos com 90 anos ou mais também foram imunizados.

A partir do dia 1º de março a campanha avança para outro grupo, voltado aos idosos entre 80 e 84 anos. As remessas que chegam ao município são distribuídas em quatro pontos de imunização. São eles: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso (CDI), CRAS Bom Pastor e o drive thru instalado no Parque do Aeroporto, na rua Mogi das Cruzes (ao lado do bebedouro da Saec). Para garantir a transparência na divulgação das informações relacionadas à imunização, Catanduva faz a atualização diária do número de pessoas vacinadas no município. Os dados levam em consideração o acompanhamento do Vacinômetro do Governo do Estado, que traz o panorama em tempo real da imunização em todos os municípios paulistas.

Pré-cadastro

A Secretaria Municipal de Saúde pede o apoio da população para o pré-cadastro que agiliza o atendimento no momento da imunização e também evita filas e aglomeração. O site www.vacinaja.gov.br está disponível para essa atualização para todas as idades.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local