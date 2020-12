Idosos do Recanto Monsenhor Albino Recebem Presentes Pelo Projeto ‘Mãos De Natal’

Na tarde do dia 22 de Dezembro, os idosos do Recanto Monsenhor Albino se reuniram em festa para a entrega dos presentes arrecadados durante a tradicional campanha ‘Mãos de Natal’, lançada pela equipe do Recanto Monsenhor Albino. As doações dos presentes foram feitas até o dia 15 de Dezembro, e não faltou emoção e alegria por parte dos assistidos ao receberem os presentes que eles pediram. “A Campanha foi um sucesso, recebemos presentes para todos os idosos e eles ficaram muito felizes. Agradecemos a todos pelo apoio recebido e desejamos um Feliz Natal cheio de paz e alegria”, desejou a gerente administrativa do Recanto, Silvia Moreno. Fizeram parte do evento, além de Silvia Moreno, a psicóloga Lilian Buniak Pinto, educadora física Suzana Lopes, nutricionista Francys Minervino Torres, enfermeira RT Juliana Fachim e a fonoaudióloga Carmem Bonutti.

O Recanto Monsenhor Albino realiza a campanha “Mãos de Natal”, que visa arrecadar presentes para os idosos assistidos pela entidade para presenteá-los. A equipe do Recanto conversa com cada idoso para saber o que gostaria de ganhar e os itens solicitados ficam marcados juntos com as fotos das mãos de cada um no site do Recanto – www.fundacaopadrealbino.org.br/recanto e nas redes sociais Facebook e Instagram @fundacaopadrealbino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local